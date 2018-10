Dornstetten Alles andere als ernst

Dornstetten. Er ist ein Drittel der legendären "Kleinen Tierschau" und auch alleine eine ganz große Schau: Der schwäbische Komödiant und Liedermacher Ernst Mantel bringt am Freitag, 26. Oktober, mit seinem neuen Programm "Ha komm" nach eigenen Angaben "Luschtige Linguischtik für Freizeit-Germanischten in der Diaschpora" in den Dornstetter Bürgersaal.