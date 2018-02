Dornstetten Alle drei Mannschaften kommen ins nordbadische Finale

Enge Zusammenarbeit mit dem Verein

Nach spannenden Partien belegten alle drei Mannschaften am Ende in ihrer jeweiligen Altersklasse Platz 1 und qualifizierten sich damit für das nordbadische Finale in Karlsruhe. Mit vier Siegen in vier Begegnungen war Andreas Albrecht der erfolgreichste Spieler aus Dornstetten. Ebenfalls alle Partien gewonnen hat Maximilian Seeger, der auch Spieler der Schachfreunde Dornstetten/Pfalzgrafenweiler ist, aber für das Technische Gymnasium Freudenstadt startete.

"Es ist klar, dass ohne den Wettkampf und die theoretische Weiterbildung durch die Übungsleiter des Vereins dieser Erfolg nicht möglich wäre", ist sich Martin Willms sicher.