Dornstetten Acht Tage Sport und Unterhaltung

Einlagespiele als Klassiker

Nach einer zweitägigen Pause gehen die Stadtmeisterschaften am Mittwoch, 23. Januar, um 18 Uhr weiter. An diesem Abend wird das "Bergfest" gefeiert.

Zwei Klassiker stehen wieder am Donnerstag, 24. Januar, an: die Einlagespiele der Drillerhansele gegen die Schnogaklopfer (19.39 Uhr) sowie des Gemeinderats gegen den SG-Vorstand (20.17 Uhr). Die Spiele der Jugend- und Firmenteams in der Zwischenrunde beginnen bereits um 18 Uhr. Im Rahmenprogramm geht es beim "Bayrischen Abend" zünftig zu.

Aktive und Nichtaktive bestreiten am Freitag, 25. Januar, die Zwischenrunde, für die Jugend geht es ab 18 Uhr in die Entscheidung. Außerdem lautet beim Gin-Tonic- und Martini-Tonic-Abend das Motto "Nach mir die Ginflut".

Am Samstag, 26. Januar, ab 12 Uhr biegen die Stadtmeisterschaften auf die Zielgerade ein. Die Finalspiele stehen an, und die jeweiligen Sieger der Aktiven, Nichtaktiven, AH-Teams und Firmenmannschaften kämpfen zusätzlich um den Supercup. Beim "Legendären Abschlussabend" gibt es Barbetrieb und eine Tombola. Um 20 Uhr beginnt in der Halle das Handballspiel der Aktiven der Sportgemeinschaft Dornstetten gegen das Team der SG Muggensturm/Kuppenheim.