1 Die 13-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nach einem Streit mit der Mutter springt eine 13-Jährige aus dem Auto und wird auf der Gegenfahrbahn von einem anderen Fahrzeug erfasst. Sie muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Dornstadt - Nach einem vorangegangen Streit im Auto hat sich in in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) ein Unfall ereignet, wobei ein Mädchen schwer verletzt wurde. Die Polizei schildert die Ereignisse so: Gegen 16 Uhr fuhr die 13-Jährige mit ihrer Mutter in einem Auto die Lerchenbergstraße entlang. An einer Baustelle stockte der Verkehr. Hier kam es wohl zu einem Streit und die 13-Jährige sprang aus dem Auto. Laut Polizei rannte sie dann über die Gegenfahrbahn, ohne sich einen Überblick zu verschaffen.

Ein entgegenkommender 52-Jähriger konnte mit seinem Audi offenbar nicht mehr bremsen und prallte mit dem Kind zusammen. Durch den Unfall erlitt die 13-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf etwa 4.000 Euro.