Dornhaner Weihnachtsmarkt: Damiano Maiolini verspricht Open air mit festlicher Stimmung

Bevor sich der aus Oberndorf stammende Schlagerpop-Sänger auf die Deutschlandtour mit Andy Borg vorbereitet, hat er für seine Fans in Dornhan noch ein besonderes Geschenk.
Der Dornhaner Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum – und wartet mit einem ganz besonderen musikalischen Highlight auf: Damiano Maiolini, der beliebte Schlagerpop-Sänger aus Stuttgart, wird am Samstag, 29. November, die Besucher mit zwei Live-Auftritten ab 16.30 Uhr beziehungsweise 19 Uhr auf dem Dornhaner Weihnachtsmarkt begeistern.