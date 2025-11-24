Dornhaner Weihnachtsmarkt: Damiano Maiolini verspricht Open air mit festlicher Stimmung

Bevor sich der aus Oberndorf stammende Schlagerpop-Sänger auf die Deutschlandtour mit Andy Borg vorbereitet, hat er für seine Fans in Dornhan noch ein besonderes Geschenk.

Der Dornhaner Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum – und wartet mit einem ganz besonderen musikalischen Highlight auf: Damiano Maiolini, der beliebte Schlagerpop-Sänger aus Stuttgart, wird am Samstag, 29. November, die Besucher mit zwei Live-Auftritten ab 16.30 Uhr beziehungsweise 19 Uhr auf dem Dornhaner Weihnachtsmarkt begeistern.

Ein Leben für die Bühne Damiano Maiolini wurde 1991 in Oberndorf geboren und bringt schwäbische Bodenständigkeit mit italienischer Lebensfreude zusammen. Schon als Kind gründete er mit Freunden erste „Boygroups“, sang im Schulchor und trat bei lokalen Veranstaltungen auf.

Seine musikalische Leidenschaft begleitete ihn durch sein Studium der Medienkonzeption an der Hochschule Furtwangen – ein kreatives Fundament für seine spätere Künstlerkarriere.

„The Voice of Germany“

Bekannt wurde Maiolini durch seine Teilnahme an „The Voice of Germany“, wo seine glasklare, hohe Stimme sofort auffiel und er noch heute als „Teamfights“-Juror fest im Team verankert ist. Es folgten Auftritte in TV-Shows wie „ZDF Fernsehgarten“ und „Schlagerspaß mit Andy Borg“. Mit Songs wie „Wie ein Dieb“ und „Solo Tu“ etablierte er sich als feste Größe im modernen Deutsch-Pop und Schlager. Kommendes Jahr wird er zusammen mit Andy Borg auf Deutschlandtour gehen.

Seine Fans schätzen ihn als charismatischen Sympathieträger mit echter Bühnenpräsenz – ob bei Festivals, Stadtfesten oder in großen Arenen. In Dornhan wird er mit seiner Mischung aus gefühlvollen Balladen, Popmusik und weihnachtlichen Liedern für festliche Stimmung sorgen.

Willkommen im Winterdorf

Der Heimatverein und die Stadt Dornhan laden zu diesem musikalischen Highlight ein. Der Weihnachtsmarkt bietet neben dem Bühnenprogramm ein stimmungsvolles Winterdorf mit regionalem Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten und liebevoll dekorierten Holzhütten – ein Ort der Begegnung für die ganze Familie.