Dornhaner Wald: Verkehrssicherung ist ein Damoklesschwert

Förster Maximilian Rieger berichtet über Waldzukäufe, Wegerschließung, Ökokonto-Maßnahmen, Hangrutschgefahr und Verkehrssicherung im Dornhaner Forst.
Die Waldbegehung des Gemeinderats am vergangenen Freitag führte ins Zitzmannsbrunnenbachtal und nach Bettenhausen. Über Stock und Stein ging es hinab. Gut, dass die meisten Waldbegangsteilnehmer festes Schuhwerk an hatten. Nach dem Regen war es auch glitschig und entsprechend rutschig. Ein richtiger Weg oder Pfad war kaum zu erkennen. Das war auch ein Thema an der ersten Station, wo der Waldweg, etwas oberhalb des Zitzmannsbrunnenbachtals, Richtung Ziegelhütte weiterführt.