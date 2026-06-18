Dornhaner Finanzen: Deshalb sieht der laufende Haushalt ganz günstig aus

Zwar warten auch in Dornhan Herausforderungen, denen sich die Stadt – und die Kämmerei – stellen müssen, doch gibt es auch Rückenwind.

Im aktuellen Haushaltsplan der Stadt Dornhan gibt es aktuell keine allzu großen Verschiebungen. Dies zeigte der Zwischenbericht, den Kämmerer Benjamin Gramlich am Montag dem Gemeinderat vorlegte. Die Haushaltsplanzahlen basierten bislang auf der Oktober-Schätzung von 2025. Inzwischen liegt die Mai-Steuerschätzung vor, auf deren Grundlage die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer fortgeschrieben werden.

Bei der Einkommenssteuer gab es landesweit Einbußen im Vergleich zum Stand im Oktober vergangenen Jahres. Das wirkt sich auch auf Dornhan aus: Hier rechnet der Kämmerer mit einem Rückgang von 50.000 Euro auf 4,7 Millionen Euro. Dagegen wird es beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wohl keine Änderung geben. Der Planansatz liegt bei 300.000 Euro.

Die Gewerbesteuer hat sich bislang positiv entwickelt. Geplant sind Einnahmen von 1,5 Millionen Euro. Dieser Ansatz werde derzeit um 60.000 Euro überschritten. Gramlich wies aber darauf hin, dass sich das Ergebnis noch ändern kann. Bei der Grundsteuer B hat die Stadt inzwischen 840.000 Euro und bei der Grundsteuer A 40.000 Euro eingenommen. Damit wird der Planansatz von 895.000 Euro nicht ganz erreicht. Weil bislang nicht alle Fälle veranlagt seien, könnten sich die Steuereinnahmen noch etwas verbessern. Bei der Hundesteuer zeichnet sich ein Minus von 2000 Euro ab.

Insgesamt gehen die Aufwendungen um 45.000 Euro zurück. Zwar muss die Stadt 5000 Euro mehr für die Gewerbesteuerumlage aufbringen, doch dafür ist der Hebesatz für die Kreisumlage von 32 auf 31,5 Prozent gesenkt worden. Das bedeutet eine Einsparung von 50.000 Euro. Die eingeplanten Mittel für das Personal in Höhe von 6,2 Millionen Euro dürften, so die Einschätzung des Kämmerers, ausreichen.

Die Liquidität verbessert sich um 798.000 Euro. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass einige Maßnahmen verschoben werden, wie die Erschließung von „Hungerbühl IV“ mit veranschlagten Kosten von 1,75 Millionen Euro. Gramlich geht davon aus, dass in diesem Jahr nur die Planung für das Baugebiet ausgeschrieben wird. Einige Ausschreibungsergebnisse verbesserten sich ebenfalls.

Unsere Empfehlung für Sie Dornhaner Finanzen Im Haushalt für 2026 fehlt fast eine Million Euro Trotz knapper Finanzen hat die Stadt Dornhan auch im kommenden Jahr einiges vor. Die Planungen für weitere Investitionen reichen bis zur Feuerwehrausstattung.

Zudem profitiert die Stadt von den Sondermitteln des Bundes für Infrastrukturinvestitionen. Im Etat 2026 sind davon 1,1 Millionen Euro verplant. Insgesamt stehen Dornhan aus diesem Topf des Bundes vier Millionen Euro zur Verfügung. Deshalb mussten auch auf die eingeräumte Kreditermächtigung von 550.000 Euro noch nicht zurückgegriffen werden. Die Stadt ist darüber hinaus in der Lage, aus ihrer Kasse dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung und Energie eine Million Euro zu leihen.

Insgesamt konnte Bürgermeister Markus Huber feststellen, dass sich der laufende Haushalt im Rahmen hält. Große Überraschungen habe es nicht gegeben. Allerdings seien schon bei der Planung wesentliche Abstriche gemacht worden. „Diese waren auch notwendig: Sonst hätten wir ein dickes Minus“, ist er überzeugt.