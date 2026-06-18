Dornhaner Finanzen: Deshalb sieht der laufende Haushalt ganz günstig aus

Zwar warten auch in Dornhan Herausforderungen, denen sich die Stadt – und die Kämmerei – stellen müssen, doch gibt es auch Rückenwind.
Im aktuellen Haushaltsplan der Stadt Dornhan gibt es aktuell keine allzu großen Verschiebungen. Dies zeigte der Zwischenbericht, den Kämmerer Benjamin Gramlich am Montag dem Gemeinderat vorlegte. Die Haushaltsplanzahlen basierten bislang auf der Oktober-Schätzung von 2025. Inzwischen liegt die Mai-Steuerschätzung vor, auf deren Grundlage die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer fortgeschrieben werden.