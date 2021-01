Dornhan. Im städtischen Kindergarten "Kinderhaus" in Dornhan sind zwei Coronafälle bei Kindern in der Notbetreuung aufgetreten. Betroffen sind laut Stadtverwaltung zwei Gruppen, unter anderem die Kinderkrippe. Die Kinder und das betroffene Personal sind in Quarantäne und werden getestet. Alle anderen Kontaktpersonen wurden ebenfalls vom Gesundheitsamt Rottweil informiert. Die anderen Gruppen im Kinderhaus sind durch die strenge Trennung der einzelnen Gruppen nicht betroffen und können weiterhin im Rahmen der Notbetreuung geöffnet bleiben.