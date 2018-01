Dornhan Zu mehr als 30 Einsätzen ausgerückt

Dornhan. Kommandant Frank Pfau begrüßte dazu neben den Feuerwehrkameraden auch Bürgermeister Markus Huber sowie die Gäste vom Roten Kreuz. Insgesamt 31 Einsätze hatte die Wehr im vergangenen Jahr, darunter 13 Brandeinsätze und 18 technische Hilfeleistungen. Im neuen Jahr ist mit Carina Jäkle eine zweite Feuerwehrfrau von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven hinzugekommen. Somit kann die Dornhaner Wehr nun auf 43 Aktive zählen.

Pfau lobte vor allem die Organisation und Vorbereitung der Übungen durch die Gruppenführer, die hier viel geleistet hätten. Auch gab es viele Reparaturarbeiten zu erledigen. So könne die Werkstatt nach den Dachsanierungsarbeiten demnächst wieder in Betrieb genommen werden.

Für 2018 seien schon einige Übungen geplant. Die Verbandsübung solle dieses Jahr am 9. Juni im Schulzentrum stattfinden. Weitere Übungstermine müssten terminlich noch genau festgelegt werden. Ein großes Lob ging auch an die Ausbilder sowie an das DRK. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz habe hervorragend funktioniert, so Pfau.