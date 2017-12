Dornhan Weidener Halle wird 25 Jahre alt

Wolfgang Vielsack sprach in seinen Grußworten "von einer unendlichen, recht dornenreichen Geschichte", die man seit den ersten Planungen in den 1970er Jahren bis Baubeginn im Jahr 1991 erlebte. Seit der Einweihung am 27. November 1992 habe die Halle viel erlebt. Heute könne man sich in Weiden ein kulturelles und sportliches Leben ohne diese Halle gar nicht mehr vorstellen.