Dornhan Vom Glück und der Glückseligkeit

Der Pfarrer und Theologe Winrich Scheffbuch war zu Gast und sprach über das Thema "Nicht nur Spaß – ich will Glück". Anhand der biblischen Geschichte von Josef und seinen Brüdern, aber auch aus dem reichen Schatz seiner Lebenserfahrung sprach Scheffbuch über das Erlangen von Glück und Glückseligkeit in unserer Welt.

Spaß sei nicht dasselbe wie Glück. Und (glück-)selig zu sein, bedeute die höchste Form von Glück zu haben. So werde es auch in der Bergpredigt Jesu ausgedrückt. Scheffbuch, der trotz seiner 80 Lenze noch sehr aktiv ist, erzählte von seinen Erfahrungen in der Zeit, als er vor vielen Jahren Bezirksjugendpfarrer in der Nähe von Schramberg war. Er ist außerdem Mitgründer der Hilfswerke "Hilfe für Brüder" und "Christliche Fachkräfte International" (CFI) sowie Buchautor. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Sing-Team. Das Kinderprogramm fand separat statt. Mit einem gemeinsamen Imbiss endete der Tag.