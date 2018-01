Dornhan Voller Körpereinsatz: Zu Besuch beim Gardetraining

Auftritte am Schmotzigen Donnerstag, bei der Prunksitzung am Fasnetssamstag und am Rosenmontag gehören zum Pflichtprogramm. Viele weitere kommen dazu. Klar, dass die Schritte dann bei den Auftritten sitzen müssen. Deshalb trainieren die neuen Mädchen im Alter von 14 bis 18 vor der Fasnet auch zweimal die Woche, statt nur einmal. Der Spaß kommt dabei definitiv nicht zu kurz.