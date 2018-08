Dornhan Vergewaltigung in Flüchtlingsunterkunft?

Es habe keine Vergewaltigung oder sogar Massenvergewaltigung gegeben, sagte Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf unsere Anfrage zu kursierenden Gerüchten. Er sprach aber auch von einer komplexen "Spurenlage".

Polizei ermittelt gegen drei Männer

Eine junge Frau, die nicht aus der Region stammt, hat sich nach unseren Informationen am vergangenen Sonntag am Oberndorfer Bahnhof mit Asylbewerbern getroffen. Mit ihnen habe sie sich freiwillig in deren Unterkunft begeben, wo es zur sexuellen Nötigung gekommen sein soll. In dem Raum hätten sich mehrere Personen aufgehalten.