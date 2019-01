Dornhan Trotz guter Leistung reicht es nicht ganz

Die Teilnahme am Bundeswettbewerb für Schulen "Jugend trainiert für Olympia" im Bereich Gerätturnen ist an der John-Bühler-Realschule inzwischen schon fast Tradition. So konnte Susann Altenburger zum vierten Mal in Folge Schülerinnen motivieren, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Zum wiederholten Mal begleitete Jasmin Wolfrum (Klasse 9) als Kampfrichterin die Mannschaft.

Sehr zuversichtlich fuhren die Turnerinnen Annica Link, Sara Belay, Jessica Hauser, Inga Eberhard und Jana Wolfrum aus den Klassen 5 bis 7 im Dezember zum Kreisfinale nach Deißlingen. Dort qualifizierten sie sich nach einem tollen Wettkampf und dem ersten Platz für das Bezirksfinale in Dunningen. Diesen Wettkampf starteten sie mit starken Leistungen am Reck. Die beste Reckübung turnte Jana Wolfrum. Am Schwebebalken zeigten alle Nervenstärke, wobei besonders die Übung von Jessica Hauser herausragte. Kleine Patzer beim Handstandüberschlag über den Sprungtisch sorgten anschließend für einen Punkterückstand, der selbst durch hervorragend geturnte Übungen am Boden nicht mehr ganz aufzuholen war. Den besten Sprung zeigte Inga Eberhard, und am Boden waren die Übungen von Sara Belay und Annica Link schön geturnt.

Trotz guter Leistungen endete das Bezirksfinale mit dem undankbaren zweiten Platz. Somit verpassten die Turnermädels ganz knapp die Qualifikation für das Finale.