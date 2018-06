Dornhan Sulzer Notarin gibt Tipps zu Erben und Vererben

Inge Schanz begrüßte die interessierten Bürger und meinte, ein gutes Wort sei ein wertvolles Geschenk, mit dem man sich täglich stärken und ermutigen kann. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Gebäck und Brezeln fesselte Nowak die Zuhörer mit Wissenswertem über das Thema Testament. Nowak legte 1999 ihre Notarprüfung ab. Verständlich breitete sie ihre Kenntnisse über das Erbrecht und die gesetzliche Erbfolge detailliert aus. Zuerst erben die Kinder, Enkel und Geschwister. Und was erbt der Ehepartner? Verschiedene Testamentsformen mit Vor- und Nachteilen wurden angesprochen, so auch der selbst verfasste Inhalt des Erblassers und handschriftlich geschriebene Dokumente, die an das Nachlassgericht gegeben werden. Als Vorteil gilt, dass das Testament unbürokratisch erstellt wird. Nachteile ergeben sich durch Fehler und vor allem dadurch, dass Rechtsbegriffe anders als vom Testierer ausgelegt werden.

Die Verwahrung des Testaments ist kostenpflichtig und geschieht beim Amtsgericht Oberndorf. Betont wurde, dass nur volljährige Personen ein Testament abgeben können, das handgeschrieben und nicht mit dem Computer erstellt wurde. Auch ein gemeinschaftliches Einzeltestament bei eingetragenen Lebenspartnern ist möglich und kann unter bestimmten Bedingungen vor dem Notar geändert werden. Das öffentliche Testament muss nach dem Todesfall auffindbar sein.

Neben dem Testament gibt es auch den Erbvertrag. Dort setzen sich Geschwister gegenseitig ein. Spätere Änderungen sind nur bei Einigkeit möglich. Behandelt wurde auch das Pflichtteilsrecht für Abkömmlinge und Ehegatten, das einen reinen Geldanspruch darstellt und nach drei Jahren verjährt. Zuletzt kam die Notarin auf das Erbe zu sprechen, das ausgeschlagen werden kann. Bei der gut besuchten Veranstaltung gab es Fragen von überwiegend älteren Bürgern, die ihr Wissen um das Erbe noch vertiefen wollten.