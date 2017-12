Dornhan Streifzug durch die Landespolitik

Mit von der Partie war auch der Landtagsabgeordnete Stefan Teufel. Doch zur Einstimmung gab es zuerst einmal einige Bildimpressionen der vergangenen zwei Jahre zu sehen – fotografisch festgehalten von Klaus Kretschmann.

Der Vorsitzende Lothar Reinhardt nahm in seinem Bericht Bezug darauf und ließ die gemeinsamen Aktivitäten seit der Mitgliederversammlung im Jahr 2015 noch einmal Revue passieren. Positiv in Erinnerung blieben dem Vorsitzenden unter anderem die Sommertour mit dem Bundestagsabgeordneten Volker Kauder und der Besuch im Dynamis-Lebenszentrum in Gundelshausen zusammen mit Stefan Teufel.

Eher enttäuschend dagegen sei das Ergebnis der Bundestagswahl gewesen, das man sich so nicht erhofft hatte. Als Anregung für die Zukunft sagte Reinhardt, dass die "Meinungen noch klarer und offener diskutiert werden müssen". Auch das Thema Mitgliederwerbung kam zur Sprache, denn auch die CDU-Ortsgruppe werde nicht jünger. Dies kam auch im Rechenschaftsbericht von Schatzmeister Edwin von Podewils zum Ausdruck, der außerdem noch darauf hinwies, dass es "ohne Spenden eng" werde.