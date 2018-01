Dornhan Steuerberater eröffnen Filiale in Dornhan

Nach der Begrüßung ging Alfred Kraft auf den Werdegang der Firma ein: Das Büro LSK Steuerberater wurde bereits 1946 von Heinz Ludwig als Zweigniederlassung der Rheinischen Treuhand AG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Mannheim in Oberndorf gegründet und ab dem Jahr 1975 zusammen mit seinem Sohn Wolfgang Ludwig fortgeführt. Trotz einiger Schwierigkeiten in der damaligen Zeit und mehrerer Umzüge habe sich die Kanzlei sehr gut entwickelt. 1993 trat Reiner Storz und 2006 Alfred Kraft der Kanzlei bei. 2013 änderte sich die Firmierung zu "LSK Steuerberater". Im Jahr 2015 ergänzte Helmut Schmeh als dritter Partner die Kanzlei, die im darauf folgenden Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feierte.

In der neuen Zweigniederlassung in der Neuhäuser Straße in Dornhan sind aktuell abwechselnd vier bis fünf Mitarbeiter tätig. Kraft nahm die Eröffnung der Zweigstelle auch zum Anlass, seiner Mitarbeiterin Stefanie Rapp für ihre 25-jährige Tätigkeit zu danken. Sie unterschrieb 1992 ihren Ausbildungsvertrag und bekam 1995 ihren Gehilfenbrief. 1997 bis 1999 machte sie eine Fortbildung zur Steuerfachwirtin. 2016 absolvierte sie eine Fortbildung zur Fachassistentin Lohn und Gehalt. Kraft beglückwünschte sie hierzu auch im Namen der LSK Steuerberater und übergab ihr als Dank einen Blumengruß.