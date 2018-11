Dornhan Startschüsse werden gegeben

Dornhan. Zum Jahresende sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden – drei Ausschreibungsbeschlüsse standen auf der Agenda des Dornhaner Gemeinderats. Um eine grundlegende Neugestaltung geht es in der Lange-Röt-Straße in Leinstetten. Dort ist eine klare Trennung von Straße zu Hoffläche vorgesehen. Gemeint ist der Abschnitt ab Hausnummer fünf bis Gebäude Nummer 14. In der Vergangenheit hatte man bisher in einfacher Bauweise ausgebessert. Nun gelte es unter anderem, die "historisch gewachsenen" wasserführenden Leitungen zu ordnen, erklärte Armin Schaupp, Technischer Bauamtsleiter.