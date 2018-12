Dornhan Stadt- und Landschaftsbild ändert sich

Doch auch in den Ortsteilen stellt sich die Stadt der Herausforderung, ausreichend Bauplätze bereitzustellen, unter anderem in Marschalkenzimmern, Weiden und Busenweiler. Für das Bürgerhaus in Leinstetten gab es den ersehnten Zuschuss aus dem Programm Entwicklung ländlicher Raum (ELR). Das Baugrundstück dafür ist gesichert. Im Mai 2019 sollen die Bauarbeiten vergeben werden.

Der Hochwasserschutz konnte nach zwölf Jahren im Glatttal abgeschlossen werden. Die letzte Maßnahme fand in Leinstetten statt.

Treffpunkte für die Bürger werden geschaffen: Dazu zählt Huber den Mehrgenerationenpark beim alten Friedhof in Dornhan, den neugestalteten Wöhrd in Leinstetten und den Dorfplatz in Fürnsal.

In Marschalkenzimmern ist die Planung der neuen Ortsmitte begonnen worden. Dort geht es weiter mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses, in dem Ortsverwaltung und ein Mehrzweckraum integriert werden.

Den Bau einer Fotovoltaikanlage im Bereich der Erddeponie hat der Gemeinderat an die Bürgerenergiegenossenschaft Schwarzwald eG vergeben. Mit dem Teilflächennutzungsplan Windkraft geht es dagegen nicht voran. Ob er überhaupt fortgeführt werde, darüber, so Huber, "werden wir grundsätzlich entscheiden. Wenn wir keine Flächen ausweisen können, müssen wir das Verfahren einstellen." Es seien so viele Milane da, "dass die Windkraftentwicklung in Dornhan sehr theoretisch ist". Der bereits genehmigte Windkraftstandort sei vom Teilflächennutzungsplan unabhängig.

Huber bedauert, dass die Werkrealschule Dornhan/Loßburg mit dem letzten Jahrgang verabschiedet werden musste. Ein erfreuliches Ereignis war die Zertifizierungsfeier der Hans-Holzwarth-Schule als Naturparkschule. Das Schulzentrum sowie die Grundschulen Leinstetten und Marschalkenzimmern-Weiden sollen Glasfaseranschlüsse bekommen.

Vorgesehen sei auch, dass in jede Straße, die saniert werde, Leerrohre für schnelles Internet verlegt würden.

Insgesamt zieht Huber aus kommunalpolitischer Sicht eine positive Bilanz zu 2018: "Die Finanzlage ist nicht schlecht, obwohl wir viel gebaut haben."