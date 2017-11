Dornhan Stadt lässt Jugend zu Wort kommen

Dornhan. Damit stieß sie bei Bürgermeister Markus Huber und Hauptamtsleiterin Sabine Heim auf offene Ohren. Die Gemeindeordnung sehe ohnehin vor, dass die Jugend beteiligt werden müsse, erklärte Huber. Ein Jugendgemeinderat macht für ihn keinen Sinn. Man brauche eine andere Struktur für Dornhan.

Susanne Wergin plant, ein Jugendforum für kommendes Jahr anzubieten. Diese offene Beteiligungsform soll Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, was für sie in der Stadt gut oder schlecht ist, ihre Freizeitwünsche zu benennen und Themen anzusprechen, die sie bewegen. Susanne Wergin hofft, dass dabei auch das Interesse an der Kommunalpolitik geweckt wird und sich Jugendliche engagieren.

Sie selber wird nun auf die Schülermitverwaltung und die Jugendgruppen in den Vereinen und den Kirchen zugehen, um Kontakte herzustellen. Die im Jugendforum eingebrachten Themen sollen dann Vertretern der Verwaltung, Stadträten, Schulleitern und Verantwortlichen für Jugendarbeit vorgestellt werden.