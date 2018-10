Dornhan Spaß bei Bewegung

Dornhan-Leinstetten. Der Sportverein SV Lichtenfels Leinstetten bietet für seine Mitglieder und alle Interessierten am Samstag, 10. November, ab 13.30 Uhr im "Lindensaal" in Leinstetten einen Nachmittag an, der ganz im Zeichen von Spaß und Bewegung stehen wird.