Dornhan Spannung bis zur letzten Minute

Dornhan. Alle hofften nach der Enttäuschung im ersten Spiel gegen Mexiko auf einen Sieg der Elf von Jogi Löw. Dass der Weg dorthin jedoch so nervenaufreibend sein würde, konnte wohl niemand vorher wissen.

Die Stimmung in der voll besetzten Halle war in der ersten Spielhälfte verhalten und angespannt. Bis auf kurze Aufregung bei einzelnen Torchancen herrschte eher gespannte Ruhe. Dann der Schlag: Schweden schoss das erste Tor. Das unmittelbare Ausscheiden drohte.

Zur Halbzeitpause hatte so mancher Fan die Hoffnung auf ein Weiterkommen der deutschen Mannschaft schon beinahe aufgegeben. Doch als dann zu Beginn der zweiten Hälfte der lang ersehnte erste Treffer erzielt wurde, keimte wieder Hoffnung bei den Fans auf. Das Stimmungsbarometer schwoll langsam an. Etwa zehn Minuten vor Schluss folgte der nächste Schock für die Besucher. Boateng sah Gelb-Rot. In Unterzahl gegen elf Schweden kämpfte die Mannschaft weiter und forderte in den letzten Minuten einiges an Nerven von den Fans. Als dann Toni Kroos mit einem genialen Freistoß kurz vor Schluss den Führungs- und Siegtreffer erzielte, gab es kein Halten mehr. Die Anspannung entlud sich in lautem Jubelgeschrei. Erleichterung und glückliche Gesichter sah man jetzt.