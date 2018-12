Dornhan Sich fallen lassen

Der Ex-Klostertaler zeigt sich bei diesem Adventskonzert ein weiteres Mal von seiner besinnlichen Seite und entführt die Zuhörer mit seinem Flügelhorn-Projekt "Alpynia" in fantastische Klangbilder. Musikalische Entspannung für Menschen, die sich fallen lassen, um mit geschlossenen Augen zu sehen, was sich in ihrem tiefsten Inneren verbirgt, heißt es in der Einladung. Musik als Schlüssel zu innerer Einkehr.

Natürlich hat das eine und andere Weihnachtslied im Gepäck – von "Feliz Navidad" bis zum "Andachtsjodler". Aufgelockert durch verschiedene Weihnachtsgeschichten und kleine lustige Anekdoten, die auch in diese besonderen Zeit passieren können. Ein Kinderchor aus Weiden und Umgebung wird den Solisten stimmenstark unterstützen. Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr, Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse: 20 Euro; Kartenverkauf: Regi’s Wollstüble, Dornhan; Buchlese, Marktplatz 10, Sulz; Klaus Lengfeld, Weiden (07423/ 41 87), Email: fuchswaldhexen@gmx.de