Dornhan "Schwertgosch" trifft Brauchtum

Den Anfang macht das Comedy-Duo "Dui do on de Sell" am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr. Die beiden schwäbischen "Schwertgoschen", wie sie sich selbst bezeichnen, präsentieren in ihrem Programm "Best of" Lieblingsszenen aus 15 Jahre Comedy und begeistern mit einer ebenso unerschrockenen wie unwiderstehlichen Mischung aus warmherziger Alltagsbetrachtung und satirischer Gesellschaftsabrechnung – dabei sind sie grandios authentisch. Karten gibt es noch im Vorverkauf für 17 Euro unter www.mtv-dornhan.info oder unter Telefon 07455/3 32 16. Im Vorprogramm spielen die Original Steinachtal Musikanten ab 19 Uhr zur Unterhaltung.

Am Sonntag, 21. Oktober, geht es mit Tradition und Brauchtum weiter. Zum Frühschoppen ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Hopfau. Ein reichhaltiges Mittagessen und Kuchenbüffet sowie tanzende Kinder in Trachten ab 13.30 Uhr, ein Auftritt der aktiven Tänzer ab 14 Uhr und Scholdern um einen Ring oder Schokolade unter den Klängen des Dornhaner Musikvereins laden zum Verweilen ein.

Zum Abschluss der Kirbe sind alle Handwerker, Vereine und die Bevölkerung zum Handwerkervesper am Montag, 22. Oktober, ab 16.30 Uhr in die Halle willkommen. Ab 18 Uhr spielt die Formation "Blech gehabt" aus Betzweiler zur Unterhaltung. Für Verpflegung ist gesorgt.