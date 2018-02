Dornhan Schwere Anklagepunkte der Narren

Dornhan. Die Narren holten ihn aus dem Rathaus heraus und klagten ihn an. Zunftmeister Björn Burkhardt hatte Schwerwiegendes vorzutragen. Beim Stadtfest habe er keinen Stadtrat beim Schaffen gesehen. Huber musste einräumen, dass auch zu seiner Überraschung alle plötzlich andere Termine hatten und ihn auf der Bühne allein ließen. Beim nächsten Stadtfest, versprach er, "helfen wir beim Spülen." Und im Übrigen könnten die Narren, weil die Wahlperiode endet, im nächsten Jahr "die Mädle und Kerle wählen, die bei Festle selten fehlen". Der Winterdienst war ein weiteres Ärgernis. Seine Mitarbeiter nahm der Rathauschef allerdings in Schutz. Sie seien selbst im härtesten Winter zur Stelle, streuten und bahnten, "wenn andere denkat no net ans Heut". Aber eine Lehre sei es ihm, den Bauhof im Winter zuerst beim Nachbarn – der Feuerwehr – räumen zu lassen. Danach soll es gleich zur Narrenstube gehen, und anschließend könne man ausruhen. Huber: "No kann i mir die Anklage spara ond entspannt zur Fasnet fahra."

Verteidigen musste sich Huber auch wegen des Rathausumbaus. Dass man dabei noch eine Bar im Keller einrichten könnte, auf die Idee hatte ihn aber erst der Zunftmeister gebracht. Über schlechte Straßen und Gehwege beschwerte sich der Zunftmeister auch. Huber bat um Geduld, denn das sei nicht seine Schuld. Den Glückwunsch, Opa geworden zu sein, nahm er gerne an, und gab ihn gleich zurück. So geschickt er sich verteidigt hat: Die Narren ließen die Rechtfertigungen nicht gelten und regieren in den nächsten Tagen.