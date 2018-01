Dornhan Satire: Deutschland hat sich verwählt

Als humanitäre Katastrophe bezeichneten die beiden die Amtseinführung des Teufels mit den goldenen Haaren, Donald Trump, witzelten über den Brexit mit Theresa May oder die Fifa mit Gianni Infantino. Nach den bösen Anspielungen sangen sie immer wieder neckisch: "Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag", bislang das einzige Kirchenlied, das es 1963 wochenlang in die Charts schaffte. Bei Levina, die Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew vertrat und den vorletzten Platz belegte, konstatierten sie: "2016 waren wir die letzten. In 24 Jahren werden wir die ersten sein." Der türkische Justizminister Bekir Bozdag kam im März nach Gaggenau. Ihr Kommentar: "Dass es einen Jusitzminister in der Türkei gibt..." Im Mai siegte in Frankreich buntes Baisergebäck – "Macarons" – vor dem braunen Brot "Le Pain".

Dann kamen Licht und enorme Lautstärke in den Saal. Publikum und Künstler mussten sich erst wieder daran gewöhnen. Hinsichtlich des Umweltschutzes blickte "ONKel fiSCH" auf die Plastikmengen in den Weltmeeren und warnte: "In 50 Jahren sieht das Meer aus wie in der Augsburger Puppenkiste."

Weiter wurde Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries aufs Korn genommen. Eine Umfrage ergab, dass zwölf Prozent glauben, das sei ein Nadelbaum. Der Stierkampf zwischen Spaniens Präsident Rajoy und Kataloniens Chef Puigdemont wurde toll inszeniert. 24. September – Deutschland hat sich verwählt. Angela Merkel und Martin Schulz treten zum Schieflachen auf. Grandios, verrückt – sämtliche Einlagen.