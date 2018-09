Dornhan Rat will die drei Sitze behalten

Dornhan-Marschalkenzimmern (rö). Mit dem Kauf des Instruments sei das Jahresbudget verbraucht. Darauf machte Ortsvorsteher Gerhard Röhner die Ortschaftsräte aufmerksam. Außerdem berichtete er, dass der Makadambelag vor der Friedhofskirche entfernt und die Fläche gepflastert werde. In der Sitzung selbst wurden keine Einwohnerfragen vorgebracht, sodass die vorgelegten Baugesuche behandelt wurden. Der Bau von Garagen ist im Oberen Dorf und in der Oberndorfer Straße geplant. Der Ortschaftsrat hatte nichts einzuwenden.

Nächstes Thema war die Kommunalwahl mit Europawahl im kommenden Jahr. Die Stadtverwaltung stellt Überlegungen an, den Gemeinderat zu verkleinern. Zur Zeit habe Marschalkenzimmern 925 Einwohner, alle sieben Bauplätze im neuen Baugebiet seien reserviert, weshalb mit noch mehr Bürgern gerechnet werde. Der Ortschaftsrat sprach sich für die Beibehaltung des Status quo aus und plädiert für drei Sitze im Gemeinderat.

Laut Ortsvorsteher stehe im nächsten Jahr die Jagdverpachtung im gesamten Stadtgebiet an. Am Jahrestag des Endes des ersten Weltkrieges (1914 bis 1918) soll in Dornhan ein Gedenktag geplant werden. An diesen Volkstrauertag wird in deutscher und französischer Sprache erinnert. Es sei schon zur Tradition geworden, dass das gute Einvernehmen der Ortschaftsräte von Weiden und Marschalkenzimmern gepflegt werde. Deshalb solle am 13. Oktober eine gemeinsame Wanderung durch das Dobeltal mit Einkehr in einer Hütte erfolgen.