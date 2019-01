Dornhan Querflöte und Gitarre verschmelzen

Die Kombination Querflöte und Gitarre mit ihren ungewöhnlichen klanglichen Nuancierungen hat zahlreiche Komponisten in der Vergangenheit und Gegenwart angeregt, für diese Besetzung zu komponieren.

Das "Duo con Animo" wurde 2007 von Birgit Maier-Dermann und Günther Schwarz gegründet.

Zahlreiche Konzerte in den vergangenen Jahren begeisterten Publikum, Fachleute und Kritik. Sie regten auch Komponisten wie Alfonso Montes und David Mason an, für das Duo zu schreiben. Neben dem aktuellen Programm haben die Musiker ein umfangreiches Repertoire von Bach bis Riley erarbeitet. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 und 10 Euro im Bürgerbüro Dornhan (Balmerstraße 10), in den Buchlesen Dornhan, Sulz und Schramberg sowie unter www.reservix.de. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.