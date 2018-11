Dornhan Pfarrer Helmers verlässt Kirchengemeinde

Am vorherigen Mittwoch wurde der 36-Jährige auf die Pfarrstelle Aldingen II mit Wohnsitz in Denkingen gewählt. In der 3300-Seelen-Gemeinde im Kirchenbezirk Tuttlingen wird Helmers auf der zweiten Pfarrstelle schwerpunktmäßig die Konfirmandenarbeit verantworten, die Kinder- und Jugendarbeit begleiten und für die Weiterentwicklung von Zweitgottesdiensten zuständig sein.

Oliver Helmers ist seit 2012 geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Marschalkenzimmern und Weiden. In seine Zeit fiel auch die Gründung der Gesamtkirchengemeinde Marschalkenzimmern-Weiden. "Meine Familie und ich fühlen uns nach wie vor sehr wohl in unserer Gemeinde. Trotzdem habe ich mich in den letzten Monaten in eine neue Aufgabe gerufen gefühlt. Auch wenn ich mich auf die Herausforderung freue, fällt uns der Abschied sehr schwer", so Helmers. Der Wechsel wird voraussichtlich im zweiten Quartal nächsten Jahres erfolgen. Der genaue Zeitpunkt muss noch zwischen den Dekanatämtern Sulz und Tuttlingen vereinbart werden. Bis zum Abschied will Pfarrer Helmers alles dafür tun, um einen geordneten Übergang in die pfarrerlose Zeit zu ermöglichen. "Ich bin zuversichtlich, dass es auch für Marschalkenzimmern und Weiden einen guten Weg geben wird und dass man an die von mir gesetzten Impulse anknüpfen kann", erklärte Helmers.