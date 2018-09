Dornhan Ort wird mit Leben gefüllt

Dornhan. Zwei Mehrfamilienhäuser stehen bereits auf dem Baugebiet. Nun sollen weitere hinzu kommen. Architekt und Bauleiter Manfred Ettwein vom Architekturbüro Ettwein aus Rottweil freute sich, dass neben der Verwaltung der Stadt Dornhan so viele Besucher zum Spatenstich gekommen waren. Insgesamt seien etwa anderthalb Jahre Bauzeit eingeplant, so Ettwein. 75 Prozent der Wohnungen hätten bereits Käufer gefunden, freute er sich über den regen Zulauf. Auch Bürgermeister Markus Huber freute sich über das Projekt und die gute Zusammenarbeit mit dem Bauträgerunternehmen Bauwerk e2, welche das Grundstück von der Stadt Dornhan erworben hat. Die Investitionskosten belaufen sich auf etwa vier Millionen Euro, so Christine Hamp von dem Immobilienunternehmen.

Huber wünschte dem Bauunternehmen einen guten Bauverlauf und einen milden Winter. Früher hätten auf dem Gelände oft Feste stattgefunden. In den letzten Jahren aber nicht mehr. Umso mehr freute es den Bürgermeister, dass der Ort nun wieder mit Leben gefüllt werde. Insgesamt sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit 17 modernen Eigentumswohnungen und großzügiger Tiefgarage entstehen. Eine große Baugrube und ein großer Bagger deuten bereits darauf hin, dass der Baubeginn schon stattgefunden hat. Ein weiteres Plus des Bauvorhabens stellten die barrierefreien Zugänge und Aufzüge dar.

Die Wohnungen verfügten über zwei bis vier Zimmer mit einer Wohnfläche zwischen 68 und 160 Quadratmeter. Somit werde eine Vielzahl an unterschiedlichen Bedarfsmöglichkeiten und eine breite Käuferschicht angesprochen. Die Gebäude verfügen über drei Geschosse sowie Penthouse. Das Grundstück grenzt an die Beethovenstraße.