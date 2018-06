Dornhan Neuer Traktor im Bauhof-Fuhrpark

Dornhan. Zimmermann, der aus Dornhan stammt, hat eine Schreinerausbildung absolviert. Er arbeitete danach für eine Möbelfabrik in Waldmössingen und anschließend bei einer Messebaufirma in Freudenstadt. Noch ist er in der Eingewöhnungsphase. Die Arbeit sei vielseitig und abwechslungsreich, sagt er, warum ihm sein neuer Job gefällt. Der bisherige Leiter, Bernhard Saur, ist jetzt Stellvertreter. Elf Mitarbeiter zählt der Dornhaner Bauhof. Mit zu Zimmermanns Aufgaben gehört, eine neue Betriebsorganisation zu entwickeln. Der städtische Betrieb soll künftig auch eigene kleine Projekte in Abstimmung mit dem Baubüro übernehmen.

Für die Bevölkerung ist eine Bereitschaft eingerichtet worden. Ein Bauhofmitarbeiter sei rund um die Uhr erreichbar, erklärt Bernhard Saur. Es sei allerdings in den vergangenen zehn Jahren selten vorgekommen, dass ein nächtlicher Anruf einging. Aber für den Fall, dass beispielsweise bei einem Rohrbruch schnelles Handeln erforderlich ist, macht der Bereitschaftsdienst Sinn.

Neu im Fuhrpark ist ein multifunktionaler Kommunaltraktor. Seit April ist er da und ständig im Einsatz.