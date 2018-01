Dornhan "Neue Dorfmitte" beschäftigt den Rat

Dornhan-Marschalkenzimmern. Zur Dorfsanierung zähle auch das eingereichte Baugesuch mit Abbruch der seit Jahren stillgelegten landwirtschaftlichen Hofstelle mitten im Ort, teilte Röhner mit. Da im Jahr 2017 alle Bauplätze im Ort verkauft worden waren und auch junge Familien in den Ort kamen, müssten das Baugebiet "Bühlstraße II" und das Baugebiet "Ochsengärten" angegangen werden. Neueste Erkenntnis sei, dass bei der Dolenuntersuchung an der Oberndorfer Straße in vier Metern Tiefe eine kleine Höhle festgestellt wurde. Röhner berichtete, dass im Haushalt 2018 Geld für den Grunderwerb eingestellt wurde.

Mit den im vergangenen Jahr erledigten Maßnahmen sei der Ortschaftsrat zufrieden. Auch bei den "Einwohnerfragen" habe sich niemand gemeldet. Das lasse auf Zustimmung der Bevölkerung schließen.

Die LED-Straßenbeleuchtung, zweiter Teil, und der zweite Bauabschnitt der Ortssanierung "Angel" sollen wie der Friedhofsweg zu den Urnengräbern im Frühjahr angegangen werden. Der sich an vielen Stellen absenkende Ortsweg 615 sei ebenfalls im laufenden Jahr im Visier. Letztlich stimmte der Ortsvorsteher seine Ratskollegen darauf ein, dass eine Plankonzeption "Neue Dorfmitte" erarbeitet werden muss. Das werde eine abwechslungsreiche Arbeit mit sich bringen.