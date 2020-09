Dornhan Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Schwer verletzt bei Ausweichmanöver

Ein nachfolgender, 41-jähriger Motorradfahrer musste ebenfalls abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem Leitposten, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch sein rutschendes Motorrad wurden auch die stehenden Motorräder des 23-Jährigen und der 28-Jährigen beschädigt. An den Zweirädern entstand Sachschaden in Höhe von 4000 EUR.

Der unbekannte Autofahrer flüchtete. Die Polizei in Oberndorf sucht nach Zeugen, Telefon 07423/8 10 10.