Dornhan Mit Kulturhappen und tollem Flair

Damit die beiden Stimmungsmacher sich genauso wohlfühlen wie die alljährlich mehrere tausend Besucher, die zum traditionellen Weihnachtsmarkttermin am Samstag vor dem ersten Advent nach Dornhan strömen, packt wieder ein eingespieltes Helferteam aus Freiwilligen sowie Bauhof-Mitarbeitern kräftig mit an, um das stimmungsvolle Ambiente in kürzester Zeit auf- und am Sonntag auch gleich wieder abzubauen.

An rund 100 Ständen wird morgen wieder Weihnachtliches und Winterliches präsentiert. Fast die Hälfte der Stände gehört zum Inventar des Weihnachtsmarkt-Teams rund um den Vorsitzenden des Heimatvereins Dornhan, Martin Miller.

Der Auf- und Abbau der massiven Stände aus Holz, dekoriert mit ebenfalls vom Team frisch im Wald geholten Reisig, ist aufwändige Knochenarbeit. Nur mit einer tollen Helferschar, so die Mitteilung, sei eine solche Riesenaufgabe machbar.