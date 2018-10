Dornhan Mit drei Standbeinen gut aufgestellt

Das in der Carl-Zeiss-Straße ansässige Unternehmen wurde 1993 durch den heutigen Geschäftsführer Hans-Jürgen Schneider gegründet. In den Anfangsjahren führte er Montagen und Wartungsarbeiten an CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren durch. 1997 folgte die Umwandlung des Einzelunternehmens in die Schneider CNC-Service GmbH. Nach und nach wurde die Produktionsfläche erweitert, einschließlich eines Lackierraumes. Mittlerweile habe das Unternehmen drei Standbeine, erklärt der Geschäftsführer.

32 Mitarbeiter

Neben der mechanischen Fertigung von Teilen für verschiedene Firmen gehören auch die Generalüberholung von Bearbeitungszentren sowie ein Kooperationsvertrag mit der Oberndorfer Firma "exeron" zu den Standbeinen der Firma Schneider.