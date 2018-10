Dornhan Mensa-Essen schmeckt auch jungen Franzosen

Gleich zu Beginn der Woche empfingen Schulleiter Mark Kunzelmann und Bürgermeister Markus Huber die Gastschüler mit ihren beiden Betreuerinnen Christine Delay und Laurence Mollot. In der Mensa lobten die französischen Schüler nicht nur das gute Essen, sondern auch die gemütliche Atmosphäre. Anschließend hatten sie mit ihren Partnern viel Spaß beim Backen in der Schulküche sowie beim Fußballspielen auf dem Sportplatz. Am Dienstag ging es mit der Schauinslandbahn auf Freiburgs höchsten Gipfel, auf dem sie einen Panoramablick auf Freiburg und das Rheintal genossen. Später erfuhren die Jugendlichen während der Stadtführung "Abenteuer Altstadt und Münster" Interessantes über Freiburg. Am Mittwoch lernten die Gäste den Unterricht an einer deutschen Schule kennen. Bevor es am Donnerstag ins Mercedes-Benz-Museum ging, machte die Gruppe noch einen Abstecher auf den "Monte Scherbelino" bei Stuttgart. Der 511 Meter hohe Berg bot von den aufgetürmten Trümmer- und Fassadenresten aus dem Zweiten Weltkrieg nicht nur eine fantastische Aussicht auf Stuttgart, sondern steht auch den Opfern zum Gedächtnis.

Nach erneuter Unterrichtsteilnahme am Freitag, Fertigstellen des Reisetagebuches und Erledigen letzter Brezel-, Speck-, Maultaschen-, Spätzle- und Ritter-Sport-Einkäufen in Dornhan lud Betreuerin Susann Altenburger die französischen Gäste mit ihren deutschen Gastfamilien zum Abschlussabend ein.