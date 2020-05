Dornhan Maskenpflicht in Supermarkt missachtet?

"Warum braucht eine Verkäuferin der Fleischerei beim Edeka Markt Rentschler in Dornhan eigentlich keinen Mundschutz tragen?", fragt ein aufgebrachter Leser in einer E-Mail an die Online-Redaktion des Schwarzwälder Boten - er nennt sich selbst einen "besorgten Bürger" und kritisiert das Vorgehen. Es seien auch keine Schutzvorrichtungen an der Theke angebracht.

"Ich finde das eine Frechheit von der Firma Rentschler, dass ich als Kunde nur mit einem Einkaufswagen den Laden betreten darf, nachdem meine Hände desinfiziert wurden und das Personal trägt nicht mal einen Mund- und Nasenschutz!", ist Andreas F. entsetzt - und bittet um eine Antwort.