Dornhan Kunstwerke mit Motorsäge geschnitzt

Bei der Fällung von Roßkastanien am Wagnerplatz in Dornhan aus Sicherheitsgründen hatte Dzepar vor Jahren die Möglichkeit, aus einem Stumpf seine Vision einer "Mazedonia" zu verwirklichen, eine anmutige Frauenfigur, die einen pfauenähnlichen Vogel auf ihrem Haupt trägt, für den Künstler ein Zeichen der Freundschaft zwischen Dornhan und seiner Heimat Mazedonien.

Auch dort verwirklichte er mit der Gestaltung einer Heiligenfigur, des "Sveti Naum", aus einem Baumstumpf bei einem Kloster einen Traum. Die Figur wurde zur Pilgerstätte für Gläubige. Der aktuelle künstlerische Einsatz von Dzepar ist die Schnitzkunst auf der Dornhaner Bühlerhöhe. Drei Bäume am Fuß des Wasserhochbehälters der ehemaligen Wasserversorgung mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Aus einem Stumpf entstanden Tiere, die im Park beheimatet sind. Die zweite Skulptur zeigt einen Weißkopfadler mit der amerikanischen Flagge in seinen Klauen, darunter die Porträts von John Bühler und seiner Frau Rosa, dazu ein Schriftband "Wasser ist Leben". Und die dritte verdeutlicht, wie einst in Dornhan mit Brunnenwasser aus Holzkübeln versucht wurde, Feuer zu löschen. Einer der verheerenden Stadtbrände in Dornhan veranlasste John Bühler, der es in Chicago zu Reichtum gebracht hatte, zur Stiftung einer Wasserversorgung von den Quellen im Zitzmannsbrunnenbachtal. Der Gedenkstein auf der Bühlerhöhe dokumentiert, dass die Wasserversorgung 1889 in Betrieb genommen wurde und in diesem Jahr somit 130 Jahre alt ist.