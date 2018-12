Dornhan Kühe können grasen

Zum Thema "Fotovoltaik" wies Bürgermeister Huber darauf hin, dass man das Wesentliche schon mit Thomas Grözinger vom Planungsbüro Gfrörer besprochen habe. Bereits im Juli hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss über die frühzeitige Offenlage des Bebauungsplans gefasst.

Während der Offenlage seien einzelne Stellungnahmen eingegangen, die es nun abzuwägen gelte. Der Umweltbericht liege vor, informierte der Bürgermeister. Es gebe von Seiten des Landratsamts Rottweil keine unvorhergesehenen Einwände. Auch könne die Fläche für andere Zwecke kaum genutzt werden.

Ein Bürger hatte in einer (schriftlichen) Stellungnahme angegeben, dass die geplante Fotovoltaikanlage einer Erweiterung seines landwirtschaftlichen Betriebes entgegen stehe. Die Verwaltung nahm dazu Stellung. Sie gab an, dass der Stadt Dornhan keine Erkenntnisse über eine mittel- oder langfristige Betriebserweiterung vorlägen. Auch sei eine Beweidung der Flächen weiterhin vorgesehen und in den Regelungen zum Bebauungsplan festgesetzt. Aufgrund der Lage auf einer ehemaligen Mülldeponie seien die Flächen allerdings nur eingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar, so die Stellungnahme der Verwaltung und des Planers.