Dornhan Kommen, staunen, ausprobieren

Ausgerichtet wird der Naturparkmarkt am kommenden Sonntag, 16. September, von 11 bis 18 Uhr, wieder von der Stadtverwaltung Dornhan in Kooperation mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Handwerksbetriebe aus Dornhan präsentieren in der Oberen Torstraße und Teckstraße das heutige Handwerk im Vergleich zu früher. Daran anschließend werden die Stände mit ausschließlich regionalen Lebensmitteln von Urproduzenten aus dem Bereich des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord ihre Produkte anbieten.

Sicherlich darf bei den Beschickern auch das ein oder andere einmal probiert werden. Obst, Spirituosen, Säfte, Wildspezialitäten, Mühlenprodukte, Wurst, Brot, Senf, Honig und Tonerzeugnisse, da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Ein "Tag der offenen Baustelle in der Flurneuordnung Dornhan" bietet den Besuchern die Möglichkeit, Fragen über das neue Wegenetz zu stellen und Wissenswertes zu erfahren. Tolle Kinderattraktionen schmücken den Tag.

Die Musikschule Dornhan unter der Leitung von Wilhelm Tausch hat zwei Auftritte, bei denen man den Klängen verschiedener Musikinstrumente lauschen kann. Die Kindertrachtengruppe der Musik- und Trachtengruppe Dornhan hat ebenfalls zwei Auftritte und zeigt traditionelle Tänze. Das Kasperletheater darf an dieser Veranstaltung natürlich nicht fehlen.