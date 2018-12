Dornhan Kleine Auszeit mit den Alphornissen

Dornhan. Besinnliche Melodien mit Alphörnern, Trompeten, Orgelbegleitung und kurzen Texten sollen die Sinne ansprechen, das Herz und die Seele berühren. Der Eintritt ist frei.

Die Alphornissen sind Maren Knöpfle aus Dornhan, Manuela Günthner aus Leinstetten und Verena Heinzelmann aus Marschalkenzimmern. Seit fast zwei Jahren spielen die jungen Frauen zusammen auf ihrem Lieblingsinstrument. Im Stadtgebiet sind sie durch verschiedene Auftritte zum Beispiel beim Frühlingsmarkt in Dornhan, beim Herbstfest in Leinstetten, beim Dorffest in Marschalkenzimmern oder bei den Senioren in Busenweiler bekannt. Ihr Radius weitete sich aus auf das Kurgartenkonzert in Lützenhardt, das Sonnenaufgangskonzert in Dürrenmettstetten bis hin zu überregionalen Veranstaltungen wie der Landesgartenschau in Lahr. Im nächsten Jahr werden sie durch entstandene Kontakte an einem Internationalen Alphorntreffen in Staufen im Breisgau teilnehmen.

Seit knapp einem Jahr ergänzt ein Hornist das Hornissentrio zu einem Quartett. Jürgen Knöpfle, der Mann von Maren, stieg mit ein. Auf die Idee zur besinnlichen musikalischen Feier kam die Gruppe bei einer Probe: Statt in der Woche vor Weihnachten alleine zu proben entstand der Wunsch, in dieser besonderen Zeit Menschen zum Abschalten, zum Genießen, zum Insichgehen, zur Einstimmung auf die kommenden Feiertage einzuladen. Begleitet werden die Alphörner dabei von Joshua Beuter an der Orgel und Leonie Knöpfle, Moritz Günthner und Patrick Bronner mit der Trompete. Melodien wie "Amazing Grace" oder der Andachtsjodler erklingen. Fritz Peter trägt besinnliche Texte bei.