Dornhan Kläranlage in Glatt läuft störungsfrei

Dornhan. Der Kanal Betra-Neckarhausen wurde im Jahr 2016 befahren. 2018 war der Kanal Dornhan-Bettenhausen an der Reihe. Hier wurde festgestellt, dass dieser eine relativ hohe Rauigkeit aufweist. Auf einer Länge von 3400 Metern wurden fünf Schadstellen identifiziert. Eine liegt im Zitzmannsbrunnenbachtal, zwei etwa in der Mitte und weitere zwei am Ortseingang in Bettenhausen. Für die Sanierung habe man, so Matthias Dreher, zwei Möglichkeiten: Eine Inlinersanierung mit geschätzten Kosten in Höhe von 62 000 Euro oder eine punktuelle Sanierung mit 18 000 Euro. Eine Entscheidung soll erst nach der im Jahr 2019 geplanten Befahrung des Kanals im Wühlsbachtal erfolgen. Diese wurde ausgeschrieben. Das günstigste Angebot gab die Firma Alba Süd aus Dunningen mit 22 018 Euro ab und erhielt den Zuschlag.

Das vom Abwasserverband betriebene Regenüberlaufbecken im Dornhaner Zitzmannsbrunnenbachtal befindet sich im Eigentum der Stadt Dornhan. Die Verbandsverwaltung schlug vor, die reinen Flächen des Regenüberlaufbeckens von der Stadt Dornhan abzukaufen. Der Weg und der Bach sollen im Eigentum der Stadt Dornhan verbleiben. Die Gesamtkosten liegen bei 15 000 Euro. Die Verbandsversammlung stimmte dem Vorschlag bei einer Gegenstimme zu.

Verbandsvorsitzender Markus Huber informierte über einen Sturmschaden beim Regenüberlaufbecken Unterbrändi. Dort stürzte eine Fichte über die dort aufgebaute Hütte. Hier sei ein Schaden von 5000 Euro entstanden.