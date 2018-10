Dornhan Kino für Schüler: Erfolgsgeschichte geht weiter

Entstanden sei die Idee vor fünf Jahren bei einer Umfrage an den Schulen, zur Frage, welches Angebot in Dornhan fehle. Schnell habe sich herauskristallisiert, dass ein Kino fehle. Am Anfang sei alles noch sehr einfach gewesen, erzählt Felix Lehmann, der fast schon von Beginn an als Helfer dabei ist.

Im Laufe der Zeit habe sich alles immer professioneller entwickelt. Mittlerweile ähnelt das Jugendkino schon sehr einem richtigen Kino, auch wenn kein Eintritt erhoben wird. Eine Popcorn-Maschine sorgt für den typischen Kino-Duft. Es gibt Getränke und Snacks sowie eine Kasse.

Insgesamt habe man einen festen Kern an Mitarbeitern, der fast immer dabei sei. Nina Bauer gehört seit 2014 dazu. Sie kümmert sich zusammen mit Lehmann um die Technik. Bevor der Film beginnt, stellt Wergin ihre Helfer kurz namentlich vor.