Dornhan Kanäle werden auf Schäden überprüft

Was die geplanten Baumaßnahmen angehe, so solle 2019 der Kanalanschluss des Ortsteils Brachfeld an die Kläranlage in Glatt hergestellt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2021 sind dafür 420 000 Euro vorgesehen. Ein Förderantrag über 70 Prozent der Kosten wurde gestellt. Die Fördersumme werde direkt an die Verbandsgemeinden Sulz und Dornhan ausbezahlt.

Die Generalsanierung des Faulturmes könne noch um ein Jahr verschoben werden und sei erst für 2020 vorgesehen, da dieser doch länger halte als erwartet, so Bürgermeister Huber. Sowohl der Haushaltsplan 2018 als auch die Eigenkontrollverordnung wurden von der Versammlung angenommen.

Für die Wahl des Verbandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter hatten sich wieder Dornhans Bürgermeister Markus Huber und Bürgermeister Gerd Hieber aus Sulz zur Verfügung gestellt. Beide wurden in ihrem Amt bestätigt – Huber als Verbandsvorsitzender und Hieber als Stellvertreter.