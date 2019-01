Dornhan Kameradschaft wieder ein Trumpf

Dornhan-Leinstettten/Bettenhausen. Stadtkommandant Frank Pfau, Ortsvorsteherin Kümmich und Vertreter der örtlichen Vereine nahmen ebenfalls an der Versammlung teil.

Zu Beginn gedachten die Versammlung der Verstorbenen, ganz besonders Ehrenkommandant Bernhard Bronner, Ehrenkommandant und Träger des Feuerwehrverdienstkreuzes und Feuerwehrehrenzeichens in Gold. Auch Josef Ott aus Bettenhausen war Träger des Feuerwehrehrenzeichens in Gold.

Laut Schriftführer Christoph Wegenast gab es unter anderem sieben technische Einsätze. So fielen zum Beispiel Bäume nach schweren Unwettern auf die Straße von Leinstetten Richtung Heimbachhof. Nach starken Regenfällen wurde vorsorglich in Bettenhausen ein Hochwasserschutz an der Glatt aufgebaut. Gleichzeitig stand auch der Heimbach in der Schloßwiesenstraße unter Beobachtung.