Dornhan "Jeden Tag gibt es Überraschungen"

Dornhan. "Es gibt jeden Tag Überraschungen", sagte der neue Geschäftsführer Gotthilf Sturm auf die Nachfrage des Bürgermeisters, wie die Übernahme verlaufen sei. Sturm, der Maschinenbau studiert hat, ist seit April Geschäftsführer des in der Maybachstraße ansässigen Unternehmens. Nach dem unerwarteten Tod des Gründers Willy Quitoschinger im vergangenen Jahr hatte zunächst dessen Sohn als Erbe die Führung übernommen, so Sturm. Es habe sich nicht so entwickelt wie erforderlich. So sei Sturm zu seinem Job gekommen.

Die Kunden habe man zeitnah über den Wechsel an der Spitze informiert. Sowohl die langjährigen Kunden als auch die Zuliefererfirma Staiger aus Herrenzimmern seien dem Unternehmen treu geblieben, freute sich Sturm. Aktuell habe die Firma 23 Mitarbeiter (mit Minijobber).

Sturm führte die Gäste durch die verschiedenen Abteilungen der Firma, darunter auch den Produktionsbereich. Die Druckschalter werden in unterschiedlichen Ausführungen hergestellt. Das Prinzip sei immer dasselbe, sagte der Geschäftsführer. Verwendet würden die kleinen, aber nicht unbedeutenden Teile im Hydraulikbereich. Man finde sie beispielsweise in Baggern oder Radladern.