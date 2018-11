Dornhan In Busenweiler werden erste Ideen gesammelt

Da nicht alle Bewohner an der gemeinsamen Gedenkfeier am Volkstrauertag um 11 Uhr auf dem Dornhaner Friedhof teilnehmen könnten, wurde überlegt, ob es möglich wäre, eine kleine Ansprache vor Ort zu halten. Diese soll nun um 10.40 Uhr beim Kriegerdenkmal in Busenweiler stattfinden. Somit könnte man anschließend noch nach Dornhan zur dortigen Gedenkfeier fahren.

Für das eigene Dorfjubiläum (650-Jahr-Feier) 2020 wurden erste Ideen gesammelt. So sei angedacht, eine Open-Air-Filmvorführung zu organisieren – entweder in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit dem Subiaco-Kino.

Was das Baugebiet Baume­gerten betrifft, so seien nach aktuellem Stand zwei Bauplätze fest reserviert, so Würz. Alle weiteren Plätze seien noch offen. Was die Erschließungskosten angehe, so könne der Preis noch nicht festgelegt werden, da bisher noch keine Ausschreibung stattgefunden habe. Unter dem Punkt "Verschiedenes, Anfragen, Anträge" kündigte die Bezirksvorsteherin eine geplante Sperrung der L 410 zwischen Busenweiler und Aischfeld an. Aufgrund des Eschentriebsterbens und der damit verbundenen Gefahren seien Rodungsarbeiten notwendig. Deshalb werde es am besagten Streckenabschnitt voraussichtlich gegen Ende November eine Ampelregelung geben.