Dornhan Honigküchlein nach altem Rezept munden

Pfarrer Oliver Helmers zeigte auf, wie man sich Weihnachten auf der Zunge zergehen lassen kann. Auf leisen Sohlen kamen die Kinder mit den Erzieherinnen vom Kindergarten auf die Bühne und luden in die Weihnachtsbäckerei ein. Es wurde gerührt, geknetet und nebenbei gesungen. Doch zur Überraschung wollte das Ei nicht in die Schüssel und fiel auf den Boden. Jedem Gast hatten die Kinder ein schön verpacktes Geschenk mit Lichtlein. Süßigkeiten und Gedichte belebten die Veranstaltung. Die vier Zitherfreunde aus Bergfelden begrüßten mit ihrer Musik die Gäste und untermalten den Nachmittag. Nach dem Kaffeetrinken mit reichlich Gebäck auf den dekorierten Tischen gab der Pfarrer Erläuterungen zum Weihnachtsgebäck und stellte fest, dass das Honigküchlein das älteste Rezept sei. In gemütlicher Runde wurden Adventslieder mit Begleitung gesungen.

Ortsvorsteher Gerhard Röhner wartete mit einer Präsentation über Geschehnisse in Marschalkenzimmern und Dornhan sowie einer Vorausschau auf 2019 auf. Wenn auch die Einwohnerzahl der Gesamtstadt rückläufig sei, könne Marschalkenzimmern mit 901 Einwohnern stolze 17 Geburten auflisten. Bis zur Flurneuordnung und dem neuen Ortszentrum von Marschalkenzimmern wurde alles dargelegt, was bald angepackt werde.