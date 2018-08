Dornhan Hochwassergefahr zumindest gemindert

Bei Starkregen kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass die Straße in Bettenhausen überflutet wurde. Mit den Regenrückhaltemaßnahmen oberhalb der Ortschaft im Zitzmannsbrunnenbachtal ist die Hochwassergefahr zumindest gemindert worden. Unter anderem wurden eine Staumauer und ein Retentionsfilterbecken gebaut. Die Gesamtanlage ist vor zwei Jahren eingeweiht, allerdings noch nicht gleich vollständig in Betrieb genommen worden. Deshalb gab es 2017 auch noch mal ein Hochwasserereignis in Bettenhausen. Inzwischen sei die Anlage aber voll in Funktion, teilt Bürgermeister Markus Huber mit. "Definitiv zweimal" konnte seither Hochwasser zurückgehalten werden.

Das Retentionsbecken ist mit Schilf bewachsen. Hier wird das Wasser auch gefiltert. Der Bachlauf ist renaturiert worden,­Weiden wurden am Ufer angepflanzt. "Die Natur hat gewonnen", findet Huber.