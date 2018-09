Dornhan Helfende Hände haben zu tun

Dornhan. Seit Monaten sammelte Helfende Hände Hilfsgüter für die sozialen Projekte bei HIS Niger. Mit diesen Gebrauchsgegenständen wird das Gästehaus von HIS Niger in der Hauptstadt Niamey unterstützt. Hier kommen die Helfer aus meist westlichen Ländern an und wohnen während ihres Einsatzes dort.